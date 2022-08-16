Естонія: влада демонтує радянський пам’ятник у Нарві

Естонська влада ухвалила рішення демонтувати та перенести меморіали радянської доби Другої світової війни в прикордонному місті Нарва.

Інженери почали демонтувати один із меморіалів – радянський танк Т-34 – у Нарві вранці 16 серпня. На місці перебувала значна кількість поліцейських і співробітників сил безпеки, які стояли на варті, повідомила громадська телекомпанія ERR.

«Сьогоднішнє рішення допомагає зосередитися на наших найважливіших завданнях: забезпеченні безпеки Естонії та допомозі всьому народу Естонії подолати кризу, спричинену війною в Україні», – прокоментувала подію прем’єр-міністерка Кая Каллас.

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Радянський танк буде перевезено до військового музею на північ від столиці Таллінна.

Нарва — переважно російськомовне місто на кордоні з Росією. Заява естонського уряду про плани демонтувати танк викликала обурення російських чиновників.

Естонія не вперше викликає гнів Росії через перенесення військових меморіалів.

У 2007 році уряд Естонії оголосив про перенесення пам’ятника Бронзовому солдату з центру Таллінна на військове кладовище на околиці міста.

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Пам’ятник був встановлений радянської владою на честь армії СРСР, яка витіснила нацистську армію з Естонії; багато естонців вважали монумент образливим через десятки років окупації країни Радянським Союзом.

Це рішення викликало обурення в російськомовних медіа та призвело до дводенних заворушень у Таллінні, в результаті яких постраждали 156 чоловік і були затримані близько тисячі людей. Згодом країна постраждала від масових кібератак, у яких здебільшого звинуватили Росію.