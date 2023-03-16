Сили РФ на окупованому Запоріжжі проводять примусову паспортизацію і крадуть зерно – Генштаб

У Генеральному штабі Збройних сил повідомляють, що російські окупаційні сили на Запоріжжі продовжують вивозити з України награбоване зерно.

«У місті Бердянськ Запорізької області, з акваторії морського порту, відзначено транспортування ворожими буксирами російської самохідної баржі, яка завантажена пшеницею», – йдеться в повідомленні.

Також в окупованій частині регіону триває примусова паспортизація населення.

«Так, в місті Токмак російська окупаційна так звана влада разом з представниками російської ФСБ погрожує місцевим громадянам України, які відмовилися від отримання паспортів громадян РФ, вивезенням їхніх дітей до східних регіонів Росії. Самих батьків погрожують вивезти до Василівки Запорізької області», – йдеться в повідомленні.

Перевірити ці дані з інших джерел в умовах війни не є можливим.

Частина Запорізької області нині окупована Росією, в тому числі міста Бердянськ, Мелітополь, Енергодар (включно із захопленою російськими військами Запорізькою АЕС).

Незаконне вивезення Росією українського зерна (зокрема, через окупований Крим до третіх країн) розслідує українська прокуратура. Росія звинувачення Києва у крадіжці зерна відкидає.

14 березня Держдума РФ ухвалила закон, відповідно до якого громадяни України, які отримали на тимчасово окупованих територіях України російські паспорти, можуть вийти із українського громадянства після подання відповідної заяви в російські органи влади. У МЗС України назвали нікчемним такий закон.