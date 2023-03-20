У Кремлі пройшла неформальна зустріч Путіна і Сі, вони називали один одного «дорогий друг»

Голова КНР Сі Цзіньпін і президент Росії Володимир Путін провели неформальну зустріч у Кремлі 20 березня, коли Сі прибув до Москви з першим за чотири роки візитом на тлі поглиблення міжнародної ізоляції РФ через її вторгнення в Україну.

Путін і Сі Цзіньпін назвали один одного «дорогий друг» і обмінялися компліментами під час зустрічі.

У відкритій частині розмови Путін привітав Сі з переобранням на посаду голови КНР. «За останні роки Китай зробив колосальний ривок уперед у своєму розвитку. У всьому світі це викликає непідробний інтерес, і ми навіть трішки вам заздримо», – заявив Путін.

Сі Цзіньпін заявив, що він обрав Росію як першу країну закордонного візиту після переобрання на посаду голови КНР. «Я знаю, що наступного року у вашій країні відбудуться чергові президентські вибори. Завдяки вашому сильному керівництву за останні роки Росія досягла значних успіхів у справі досягнення результатів та процвітання країни. Впевнений, що російський народ сильно вас підтримає у Ваших добрих починаннях», – заявив Сі.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков уточнив, що Сі Цзіньпін не говорив про участь Путіна у президентських виборах 2024 року. «Сі висловив упевненість, що росіяни підтримають Путіна, і тут можна лише розділити його впевненість», – сказав Пєсков.

Візит Сі Цзіньпіна триватиме три дні – до 22 березня. Офіційні переговори відбудуться у вівторок, 21 березня. Вони пройдуть у вузькому і розширеному складах.

Кремль раніше підтвердив, що, окрім двосторонніх питань, Путін та Сі обговорять план «мирного врегулювання» навколо України, запропонований Пекіном. Документ містить 12 пунктів і повторює російські наративи, зокрема звинувачує Захід у неспровокованому вторгненні. Китайський план серед інших положень передбачав припинення вогню та мирні переговори. США та Євросоюз скептично поставилися до мирного плану, висунутого Китаєм.

Путін, виступаючи на початку зустрічі, привітав план Китаю.

«Ми завжди відкриті до переговорів, – сказав Путін Сі. – Ми, безумовно, будемо обговорювати всі ці питання, включно з вашими ініціативами, до яких ми ставимося, звичайно, з повагою».

Минулого тижня, перед візитом Сі до Росії Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна за підозрою у воєнних злочинах.

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив скептицизм щодо пропозиції Китаю, попередивши, що це може бути «тактикою гальмування», щоб допомогти Росії.

«Світ не має бути введений в оману будь-яким тактичним кроком Росії, підтриманим Китаєм чи якоюсь іншою країною, з метою заморозити війну на власних умовах», – сказав Блінкен журналістам у Державному департаменті.

У статті, опублікованій 20 березня в російському виданні «Російська газета», Сі назвав війну, яку Москва з лютого 2022 року веде проти України, «тотальним загостренням української кризи».

Він стверджує, що в цьому протистоянні «Китай… незмінно займає обʼєктивну і неупереджену позицію, докладає активних зусиль до сприяння примиренню та мирним переговорам».

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що українська влада уважно стежить за візитом голови Китаю Сі Цзіньпіна до Росії і сподівається на позитивні результати цього візиту.

«Ми очікуємо, що Пекін використає свій вплив на Москву, щоб вона припинила агресивну війну проти України», – йдеться в отриманому Радіо Свобода коментарі Міністерства закордонних справ України.