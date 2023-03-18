Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

У ISW припускають, що мета зустрічі Путіна і Сі – обговорення схеми ухиляння від санкцій

Лідер Китаю Сі Цзіньпін (п) відвідає Москву з офіційним візитом 20-22 березня

Американський Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що лідер КНР Сі Цзіньпін і президент РФ Володимир Путін в перебігу візиту Сі до Москви 20–22 березня, серед іншого, обговорюватимуть схеми ухиляння від санкцій Заходу.

Також, на думку американських аналітиків, ймовірно, йтиметься про зацікавленість Китаю у посередництві щодо переговорного врегулюванні війни в Україні.

«Сі, ймовірно, планує обговорити схеми обходу санкцій з Путіним та російськими офіційними особами, щоб підтримати продаж та постачання до Росії китайського обладнання… Сі може спробувати перетворити свій успіх у посередництві у відновленні дипломатичних відносин між Іраном та Саудівською Аравією для більш широких зусиль у цій війні (війні РФ проти України – ред.)», – йдеться в звіті.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає Москву з офіційним візитом 20–22 березня у той час, як Пекін прагне висловити підтримку російському президентові Володимиру Путіну, одночасно просуваючи свій мирний план, спрямований на припинення війни РФ проти України.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG