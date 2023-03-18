У ISW припускають, що мета зустрічі Путіна і Сі – обговорення схеми ухиляння від санкцій

Американський Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що лідер КНР Сі Цзіньпін і президент РФ Володимир Путін в перебігу візиту Сі до Москви 20–22 березня, серед іншого, обговорюватимуть схеми ухиляння від санкцій Заходу.

Також, на думку американських аналітиків, ймовірно, йтиметься про зацікавленість Китаю у посередництві щодо переговорного врегулюванні війни в Україні.

«Сі, ймовірно, планує обговорити схеми обходу санкцій з Путіним та російськими офіційними особами, щоб підтримати продаж та постачання до Росії китайського обладнання… Сі може спробувати перетворити свій успіх у посередництві у відновленні дипломатичних відносин між Іраном та Саудівською Аравією для більш широких зусиль у цій війні (війні РФ проти України – ред.)», – йдеться в звіті.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає Москву з офіційним візитом 20–22 березня у той час, як Пекін прагне висловити підтримку російському президентові Володимиру Путіну, одночасно просуваючи свій мирний план, спрямований на припинення війни РФ проти України.