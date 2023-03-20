Україна уважно стежить за візитом Сі Цзіньпіна до Росії – коментар МЗС

Українська влада уважно стежить за візитом голови Китаю Сі Цзіньпіна до Росії і сподівається на позитивні результати цього візиту, йдеться в отриманому Радіо Свобода коментарі Міністерства закордонних справ України.

«Ми очікуємо, що Пекін використає свій вплив на Москву, щоб вона припинила агресивну війну проти України. Як наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час телефонної розмови зі своїм китайським колегою минулого тижня, відновлення територіальної цілісності України має бути стрижнем усіх дипломатичних зусиль. Ми готові до більш тісного діалогу з Китаєм для відновлення миру в Україні відповідно до принципів, закріплених у Статуті ООН та в останній резолюції Генеральної асамблеї ООН з цього питання», – вказує речник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко.

У московському аеропорту Внуково 20 березня приземлився борт із китайською делегацією, яка прибула на переговори до Росії. Згодом прибув і літак голови КНР Сі Цзіньпіна.

Крім двосторонніх питань, російський лідер Володимир Путін і голова Китаю Сі Цзіньпін обговорять план мирного врегулювання в Україні, запропонований Пекіном. Китай представив план «з політичного вирішення української кризи» майже місяць тому, 24 лютого.

За кілька днів до візиту Сі Цзіньпіна до Москви Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна, заявивши, що президент РФ особисто відповідає за примусову депортацію дітей з окупованих українських територій до Росії.