Ордер на арешт Путіна: Медведєв погрожує ракетним ударом суддям МКС

Заступник голови російської Ради безпеки, колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що спроби судити президента ядерної держави в Міжнародному кримінальному суді (МКС) матимуть «жахливі наслідки» для міжнародного права. Так він прокоментував у своєму телеграм-каналі ордер на арешт Володимира Путіна, виписаний судом у Гаазі.

Також Медведєв написав, що Росія може відповісти на ці дії ракетним ударом по будівлі МКС.

«Судді МКС роздухарилися (специфічне російське просторічне слово, «розігналися» або «активізувалися» – ред.) марно. Дивіться, мовляв, ми хоробрі, не побоялися (у тексті вжите лайливе російське слово – ред.) підняти руку на найбільшу ядерну державу. На жаль, панове, всі ходять під Богом та ракетами. Цілком можна уявити точкове застосування гіперзвукового «Онікса» з Північного моря з російського корабля по гаазькій будівлі суду. Його не збити, на жаль. І суд лише убога міжнародна організація, а не населення країни НАТО. Тому й війну не розпочнуть. Побояться. І шкодувати ніхто не буде. Тож, громадяни судді, уважно дивіться у небо», – погрожує Медведєв.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини при президентові РФ Марії Львової-Бєлової. За версією суду, Путін та Львова-Бєлова особисто відповідальні за примусову депортацію дітей із окупованих українських територій до Росії.