«Як і личить злодіям»: у Резінкова відреагували на нічний візит Путіна в Маріуполь

Президент РФ Володимир Путін, «як і личить злодіям під покровом ночі відвідав тимчасово окупований український Маріуполь», наголосили в Міністерстві оборони України в твітері.

«По-перше, це безпечніше. Крім того, темрява дозволяє йому висвітлити те, що він хоче показати», – наголосили в міністерстві.

«Під покровом ночі не видно місто, яке повністю зруйнувала армія Путіна», – підкреслили в українському відомстві.

Пресслужба Кремля повідомила 19 березня, що президент Росії Володимир Путін відвідав окупований Маріуполь у Донецькій області України.

За повідомленням російських медіа, він прилетів туди вертольотом і об’їхав місто за кермом машини у супроводі заступника голови уряду РФ Марата Хуснулліна.

Стверджується, що Путін «оглянув берегову лінію в районі яхт-клубу, будівлю театру та пам’ятні місця, а в мікрорайоні «Невський» поспілкувався з місцевими жителями».