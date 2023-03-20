Росія продовжить війну: міжнародні ЗМІ про символізм поїздки Путіна до Маріуполя

Із якою метою Путін поїхав до окупованого Маріуполя, майже знищеного російськими бомбардуваннями і обстрілами? Чи була ця поїздка реакцію на виданий МКС ордер на арешт на російського лідера? Який символізм та логічні пастки побачили у цьому нічному відвідуванні окупованого міста міжнародні провідні ЗМІ. Про це в огляді Голосу Америки.

Поїздка президента Росії Володимира Путіна до Маріуполя після того як Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на його арешт є «символічною демонстрацією бравади Путіна», пише The Washington Post.

Оглядачі видання вважають, що Путін, можливо, хотів підсилити свій імідж як «зухвалого та непокірного», продемонструвавши своїм візитом відповідь на заяву МКС, що він несе особисту відповідальність за злочинне викрадення та депортацію українських дітей, вивезених через російський кордон.

Найбільша некомерційна мережа радіостанцій у США NPR нагадує: «Маріуполь став світовим символом непокори» після тривалого захисту міста й 83-денної облоги «Азовсталі». А CNN зазначає, що місто стало «найбільшою нагородою Росії у цій війні – досі єдиним великим містом, яке вона захопила та зуміла утримати».

Так довго чекав, щоб хоч щось відбудували для фотосесії

«І все ж питання полягає в тому, чому Путін так довго чекав, щоб здійснити те, що певною мірою є очевидним піаром... Можливо, масштаб руйнування міста означав, що знадобилося стільки часу, щоб відбудувати його достатньо і створити прийнятний фон для фотосесій»

CNN додає: «Але якщо цей неоголошений візит готувався до того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт самого Путіна, це могло зміцнити його рішучість. Цей візит дає можливість з низьким рівнем ризику дати сигнал світові, що він не сховався в Кремлі, а також подати знак росіянам, що він ще досить молодий і енергійний, щоб самостійно їздити по місту, і зосереджений на відбудові та інтеграції окупованих територій України до Росії».

The New York Times зазначає, що ця перша поїздка Путіна «на територію, захоплену його силами після повномасштабного вторгнення в Україну» - «дуже символічна».

«Час поїздки пана Путіна можна витлумачити як зневагу до Міжнародного кримінального суду... У той час як ордер суду може вплинути на здатність пана Путіна подорожувати за кордон і посилити його ізоляцію від Заходу, Кремль заявив, що вважає ордер безглуздим». Також газета нагадує, що у понеділок Путін зустрічається із «найважливішим союзником Москви, лідером Китаю Сі Цзіньпіном».

При цьому The Wall Street Journal пише: «Через день після того, як він також відвідав , окупований Москвою із 2014 року, президент Росії сигналізує про свій намір продовжувати конфлікт, який може стати тривалим».

«Хоча, після невдач на полі бою минулого року пан Путін фактично зменшив свої безпосередні цілі війни, щоб утримати всі чотири території, включно з Донецьком, які Росія анексувала минулої осені, але не контролює повністю».

Москва постійно заперечує звинувачення у воєнних злочинах, описуючи їх як «фантазію», спрямовану на дискредитацію Росії, а прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков відкинув висновки МКС, нагадує NBC.

«Ми не визнаємо цей суд, ми не визнаємо юрисдикцію цього суду. Ось як ми ставимося до цього», – сказав Пєсков.

Однак «Росія не може представити це як подорож «за кордон» всупереч МКС», – наголошує у розмові з NBC Кейр Джайлз, консультант аналітичного центру Chatham House.

«Крим і Маріуполь – це лише тимчасово окуповані російськими військами частини України, але визнати цей факт суперечило б усьому наративу Москви про те, що вони повинні розглядатися як такі, що належать Росії, – сказав він. – Визнання того, що одноденна поїздка до Маріуполя є відвідуванням іншої країни, також означатиме визнання того, що Росія незаконно окупувала свого сусіда».

Міноборони України назвало візит російського глави до Маріуполя «поїздкою злодія під покровом ночі», а численні користувачі соцмереж та оглядачі порівняли це із візитом до міста лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера у 1941 році.