Сі Цзіньпін прибув до Москви

У московському аеропорту Внуково 20 березня приземлився борт із китайською делегацією, яка прибула на переговори до Росії. Згодом прибув і літака голови КНР Сі Цзіньпіна.

Як повідомив журналістам речник президента РФ Дмитро Пєсков, зустріч Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна відбудеться орієнтовно о 16:30 за московським часом (на одну годину більше за київський). Офіційні російсько-китайські переговори заплановані на 15:00 21 березня.

Крім двосторонніх питань, Путін і Сі обговорять план мирного врегулювання в Україні, запропонований Пекіном. Китай представив план «з політичного вирішення української кризи» майже місяць тому, 24 лютого.

За кілька днів до візиту Сі Цзіньпіна до Москви Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна, заявивши, що президент РФ особисто відповідає за примусову депортацію дітей з окупованих українських територій до Росії.