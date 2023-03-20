Путін і Сі почали переговори в Москві

Президент Росії Володимир Путін і його китайський колега Сі Цзіньпін розпочали переговори в Кремлі. Сі прибув зі своїм першим за чотири роки візитом до Росії на тлі поглиблення міжнародної ізоляції Москви через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Зустріч із Сі, який прибув до Москви 20 березня, дають президенту РФ Володимиру Путіну рідкісну можливість заявити, що Росія не повністю відгороджена від решти світу, незважаючи на те, що Міжнародний кримінальний суд минулого тижня видав ордер на його арешт за підозрою у воєнних злочинах.

Очікується, що вторгнення Росії в Україну стане основною темою обговорення двох лідерів під час зустрічі в Москві.

Минулого місяця Китай оприлюднив свій мирний план щодо війни в Україні, який повторює російські наративи, зокрема звинувачує Захід у неспровокованому вторгненні. Китайський план серед інших положень передбачав припинення вогню та мирні переговори. США та Євросоюз скептично поставилися до мирного плану, висунутого Китаєм.

Путін, виступаючи на початку зустрічі, привітав план Китаю.

«Ми завжди відкриті до переговорів, – сказав Путін Сі. – Ми, безумовно, будемо обговорювати всі ці питання, включно з вашими ініціативами, до яких ми ставимося, звичайно, з повагою».

У статті, опублікованій 20 березня в російському виданні «Російська газета», Сі назвав війну, яку Москва з лютого 2022 року веде проти України, «тотальним загостренням української кризи».

Він стверджує, що в цьому протистоянні «Китай… незмінно займає обʼєктивну і неупереджену позицію, докладає активних зусиль до сприяння примиренню та мирним переговорам».

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що українська влада уважно стежить за візитом голови Китаю Сі Цзіньпіна до Росії і сподівається на позитивні результати цього візиту.

«Ми очікуємо, що Пекін використає свій вплив на Москву, щоб вона припинила агресивну війну проти України», – йдеться в отриманому Радіо Свобода коментарі Міністерства закордонних справ України.