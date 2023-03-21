Генеральний секретар НАТО застерігає Китай від постачання зброї Росії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ 21 березня застеріг Китай від постачання летальної зброї Росії.

«Ми не бачили жодних доказів того, що Китай постачає летальну зброю Росії, але ми бачили деякі ознаки того, що це був запит Росії, і що це питання, яке розглядається в Пекіні китайською владою», – сказав Столтенберґ у Брюсселі.

«Китай не повинен надавати смертоносну допомогу Росії, це означатиме підтримку незаконної війни», – наголосив очільник НАТО.

Коментар Столтенберґа пролунав у час, коли голова Китаю Сі Цзіньпін перебуває з візитом у Росії. Темою його переговорів із російським лідером Володимиром Путіним є, зокрема, і ситуація в Україні, проти якої Москва уже майже 13 місяців веде повномасштабну війну.

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У статті, опублікованій 20 березня в російському виданні «Російська газета», Сі назвав війну, яку Москва з лютого 2022 року веде проти України, «тотальним загостренням української кризи».

Він стверджує, що в цьому протистоянні «Китай… незмінно займає обʼєктивну і неупереджену позицію, докладає активних зусиль до сприяння примиренню та мирним переговорам».