«Навіть СНД перестає бути безпечним» – «Медуза» про реакцію адміністрації Путіна на ордер МКС

В адміністрації президента Росії назвали видачу ордера на арешт Володимира Путіна судом у Гаазі «найнесподіванішим кроком» Заходу, повідомляє видання «Медуза» з посиланням на джерела, близькі до АП.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі підозрює Путіна у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортаціях і переміщенні населення, зокрема дітей, з окупованих територій України. Тепер Путіна можуть заарештувати у 123 країнах, які беруть участь у роботі суду – і в Кремлі «не зовсім розуміють, як можна гарантувати безпеку» президента РФ у нових умовах.

«Навіть СНД перестає бути безпечним простором [для Путіна]», – констатувало одне з джерел (серед країн, які ратифікували Римський статут МКС, є, наприклад, Таджикистан).

Затримання Путіна джерела «Медузи» вважають «неможливим», бо він не поїде до країн, де є хоча б мінімальний ризик його арешту. До них серед інших належать деякі країни СНД і ПАР, де у серпні 2023 року відбудеться саміт БРІКС. У ПАР вже заявили, що «взяли до відома» ордер МКС.

Після повномасштабного вторгнення в Україну Путін «відносно регулярно здійснював закордонні поїздки», кажуть співрозмовники «Медузи». За рік він відвідав шість держав: п’ять країн СНД та Іран. Завдяки цим поїздкам пропаганда могла розповідати росіянам, що «у Росії друзів все одно більше, ніж недоброзичливців», зазначають джерела «Медузи».

«Обмеження закордонних візитів працюватимуть у протилежний бік. До ордера виїзди Путіна поєднувалися з поїздками лідерів зарубіжних країн до Москви. Тепер підтримати таку саму частоту зустрічей не вийде – не можна постійно запрошувати всіх до себе», – зазначив один зі співрозмовників «Медузи».

Голова КНР Сі Цзіньпін запросив Путіна відвідати цього року Китай. Країна не бере участі в роботі МКС – як і Росія.

В адміністрації Путіна також припускають, що МКС може видати ордери на арешт губернаторів регіонів, до яких вивозять дітей із України. Проте, за оцінкою Кремля, це ніяк не вплине на життя чиновників, адже вони й так, як кажуть у Кремлі, фактично більше не виїжджають за кордон.