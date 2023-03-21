Угорщина заблокувала заяву ЄС щодо ордера на арешт Путіна – ЗМІ

Угорщина заблокувала публікацію спільної заяви країн Європейського союзу, присвячену видачі Міжнародним кримінальним судом (МКС) ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна за підозрою у скоєнні військових злочинів на території України. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела.



Через позицію Угорщини верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив від свого імені, повідомивши, що Європейський союз «взяв до відома» рішення МКС.



«ЄС розглядає рішення МКС як початок процесу щодо притягнення до відповідальності російських лідерів за злочини та звірства в Україні, які скоюються за їхнім наказом, з їхнього дозволу або які вони вчиняють самі», – заявив Борреля. – «Рішення Міжнародного кримінального суду щодо Володимира Путіна – дуже важлива подія, фактор, який змінює гру», – сказав голова європейської дипломатії.



Міністри юстиції ЄС 20 березня опублікували власну заяву на підтримку рішення Міжнародного кримінального суду, яку Угорщина також не підписала. Позиція Угорщини щодо видачі ордера на арешт Володимира Путіна може бути висловлена на черговому саміті ЄС, що відбудеться у Брюсселі 23-24 березня, пише Bloomberg.



За даними агентства, у проекті спільної заяви використовуються формулювання, схожі на коментар Борреля. У тексті наголошується, що ЄС «бере до уваги» нещодавно видані ордери на арешти Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.



За словами джерел Bloomberg, деякі лідери ЄС, ймовірно, наполягатимуть на жорсткіших формулюваннях.

17 березня Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт російського президента Володимира Путіна та уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Це рішення ухвалено у зв'язку з ймовірною відповідальністю за воєнний злочин – незаконною депортацією дітей.