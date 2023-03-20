У Росії порушили справу проти суддів Міжнародного кримінального суду

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана, а також проти суддів Томоко Акане, Розаріо Сальваторе Айтали і Серхіо Херардо Угальде Годінеса.

Раніше вони видали ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна й уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Згідно з позицією російського СК, кримінальне переслідування Путіна та Львової-Бєлової «носить свідомо незаконний характер, оскільки підстав для притягнення до кримінальної відповідальності немає».

Як заявили російські слідчі, Каріма Хана вони підозрюють у «притягненні завідомо невинуватого до кримінальної відповідальності, поєднаному з незаконним обвинуваченням особи у скоєнні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також приготуванні до нападу на представника іноземної держави, який користується міжнародним захистом, з метою ускладнення міжнародних відносин».

У Слідчому комітеті заявили також, що голови держав мають «абсолютний імунітет від юрисдикції іноземних держав». (Міжнародний кримінальний суд не визнає імунітет голів держав, якщо йдеться про розслідування воєнних злочинів і переслідування за них).

Міжнародний кримінальний суд підозрює Путіна і Львову-Бєлову у скоєнні воєнних злочинів: насильницьких депортаціях і переміщенні населення, зокрема дітей, із захоплених територій України. Міжнародне право може розцінювати це геноцид. МКС зазначає, що існують розумні підстави вважати, що Путін несе особисту відповідальність за ймовірні злочини.

Росія не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду і не бере участі в його роботі. Москва не є учасником Римського статуту, який визначає дії суду, з 2016 року.