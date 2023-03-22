Нічна атака на Київ: сили ППО збили всі безпілотники

Сили ППО знищили всі безпілотники, які були виявлені в повітряному просторі навколо Києва, повідомляє у телеграмі Київська міська військова адміністрація.



«Ворог не припиняє атаки на Київ. Цієї ночі країна-терорист знову запустила свої смертоносні БПЛА в напрямку столиці. За попередньою інформацією, це були баражуючі боєприпаси «Shahed». Силами нашої ППО всі цілі, виявлені в повітряному просторі навколо Києва, були знищені», – сказав начальник КМВА Сергій Попко.



За даними влади, внаслідок збиття БПЛА жертв та руйнувань немає.

Близько півночі в Києві та низці регіонів було оголошено повітряну тривогу, яка тривала кілька годин.

У Київській області влада попереджала про загрозу атаки дронами, працювали сили ППО.