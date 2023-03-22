На Київщині через нічну атаку загинули троє людей, ще 7 поранені – ОВА

На Київщині через нічну атаку дронами загинули троє людей, ще семеро поранені, повідомляє у телеграмі обласна військова адміністрація.



«Внаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджено цивільний об’єкт. Наразі відомо про 3 загиблих і 7 поранених. Інформація уточнюється», – йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, станом на 05:50 пожежу локалізовано, на місці працюють рятувальники.

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Близько півночі в Києві та низці регіонів було оголошено повітряну тривогу, яка тривала кілька годин. За даними Генштабу ЗСУ, українські військові збили 16 дронів з 21 запущеного російськими силами.

Під час повітряної тривоги у Київській області влада повідомила про роботу ППО. Київська міська військова адміністрація заявила про знищення всіх безпілотників, які були виявлені в повітряному просторі навколо Києва. Проте в КМВА не уточнили їхню кількість.