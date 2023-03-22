Після атаки дронів на Житомирщині пошкоджений об’єкт інфраструктури – ОВА

На Житомирщині внаслідок атаки дронів пошкоджений один з об'єктів інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.



«Сьогодні вночі під час атаки дронів зазнав пошкодження один з об'єктів інфраструктури області. 3 безпілотники ворога було збито підрозділами протиповітряної оборони», – написав він у телеграмі.

За його даними, жертв і постраждалих немає.

Близько півночі в Києві та низці регіонів було оголошено повітряну тривогу, яка тривала кілька годин. За даними Генштабу ЗСУ, українські військові збили 16 дронів з 21 запущеного російськими силами.

У Київській області влада попереджала про роботу ППО. Київська міська військова адміністрація повідомила про знищення всіх безпілотників, які були виявлені в повітряному просторі навколо Києва. Проте в КМВА не уточнили їхню кількість.

Під час повітряної тривоги повідомлялося про звук вибуху в Хмельницькому. Проте згодом місцева влада уточнила, що прильотів на території області не було і повідомила про роботу ППО.