Російська атака дронами на Київщині: кількість загиблих зросла

Кількість загиблих внаслідок влучання російських дронів у гуртожитки в Ржищеві зросла до чотирьох, повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.



«Щойно з п’ятого поверху зруйнованого шахедами гуртожитку дістали ще одного загиблого під час нічної атаки дронів. Четвертою жертвою став 40-річний водій. Чоловік під час повітряної тривоги не спустився в укриття», – написав він у телеграмі.

Раніше влада повідомляла про трьох загиблих, ще семеро були поранені, серед них є дитина.

22 березня близько півночі в Києві та низці регіонів було оголошено повітряну тривогу, яка тривала кілька годин. За даними Генштабу ЗСУ, українські військові збили 16 дронів з 21 запущеного російськими силами.

Читайте також – ОГП про наслідки атаки на Київщині: серед постраждалих є дитина, ще трьох людей шукають під завалами

За даними ДСНС, вночі 22 березня у Ржищеві Київської області внаслідок російської атаки частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням. Рятувальники повідомляли, що під завалами можуть перебувати ще чотири людини.