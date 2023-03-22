Кількість жертв атаки дронів у Ржищеві на Київщині зросла до шести. Троє людей не виходять на зв’язок 

Кількість жертв атаки запущених армією РФ дронів у Ржищеві Київської області зросла до шести, ще з трьома людьми немає зв’язку – вони можуть бути під завалами, повідомив у телемарафоні голова управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

«Є тіла шістьох загиблих унаслідок цієї атаки», – сказав Нєбитов.

До лікарень, за його словами, звернулися 18 людей, але вони не госпіталізувалися.

«Вісьмох осіб госпіталізовано з різними ступенями травм, є дитина, яка перебуває в лікарні «Охматдит» – хлопчик 2011 року народження», – сказав він.

Роботи з розбору завалів тривають.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічної атаки безпілотників загинуло четверо людей, зокрема водій швидкої допомоги, ще семеро були поранені.

22 березня близько півночі в Києві та низці регіонів було оголошено повітряну тривогу, яка тривала кілька годин. За даними Генштабу ЗСУ, українські військові збили 16 дронів з 21 запущеного російськими силами.

За даними ДСНС, вночі 22 березня у Ржищеві Київської області внаслідок російської атаки частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням.