У Новомосковську локалізували пожежу, що почалася після нічної атаки РФ дронами – мер

Пожежа у місті Новомосковськ Дніпропетровської області, що почалася в ніч на суботу після влучання запущених російськими військами ударних безпілотників в об’єкт критичної інфраструктури, локалізована, але повністю не загашена, повідомив мер Новомосковська Сергій Рєзнік.

«На території підприємства загорілися нафтопродукти. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, загрози поширення вогню на житловий сектор немає. Пожежники продовжують тримати ситуацію під контролем», – написав Рєзнік у Telegram.

За його словами, вранці в місті провели дослідження повітря в житловому кварталі поблизу джерела викидів.

«Стан повітря та радіаційний фон на території міста на цю хвилину залишається без змін і не несе загрози життю та здоров’ю населення», – написав мер.

Рєзнік також повідомив, що внаслідок удару безпілотників також пошкоджено 10 житлових будинків, які розташовані поруч з ураженим промисловим підприємством.

Раніше голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що два «шахеди» влучили по об’єкту критичної інфраструктури в Новомосковську. За його словами, там сильні руйнування і пожежа. Люди не постраждали.

Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що за минулі вечір та ніч українськими військами було знищено 11 із 16 «шахедів», запущених РФ по Україні.