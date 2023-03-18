Пожежу на об’єкті критичної інфраструктури в Новомосковську приборкують досі – Дніпропетровська ОВА

Через влучання двох безпілотників РФ по об’єкту критичної інфраструктури в Новомосковську Дніпропетровської області пожежа там триває досі, повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Цієї ночі російська армія атакувала Дніпропетровщину безпілотниками, ймовірно – «шахедами». Три з них військові з повітряного командування «Схід» збили. Ще два влучили по об’єкту критичної інфраструктури в Новомосковську. Там сильні руйнування. Через влучання дронів на підприємстві сталася пожежа. Рятувальники досі приборкують вогонь. Пошкоджені 6 дачних будинків поряд. Ще 4 – зруйновані вщент», – повідомив він.

Лисак також наголосив, що люди не постраждали.

Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що за минулі вечір та ніч українськими військами було знищено 11 із 16 «шахедів», запущених РФ по Україні.