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Генштаб ЗСУ про ситуацію на фронті – відбито понад 100 атак військ РФ

Триває триста вісімдесят восьма доба російського широкомасштабного вторгнення

Основною метою військ РФ протягом минулої доби на фронті, як і раніше, залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, повідомляє вранці 18 березня Генеральний штаб Збройних сил України.

«Для цього окупанти зосереджували свої основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям, нашими захисниками відбито понад 100 атак противника на зазначених напрямках», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на Куп’янському та Лиманському напрямках армія РФ протягом попередньої доби безуспішно намагалася прорвати оборону військ ЗСУ.

«На Бахмутському напрямку ворог не припиняв штурмові дії міста Бахмут. В той же час наші захисники відбили атаки окупантів в районах Кліщіївки та Іванівського», – йдеться в повідомленні.

Триває триста вісімдесят восьма доба російського широкомасштабного вторгнення.

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