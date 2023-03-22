Росія знову атакує українські міста. Удари по Одещині. Бої за Авдіївку

- Російські сили знову атакують українські міста.
- Ракети поцілили в монастир в Одесі.
- Чому українська ПВО не збила ці ракети? І які наслідки прильотів?
- Найважчі бої на фронті за Бахмут та Авдіївку.
- Російські війська поступово перерізають шляхи постачання. Чим відповість українська армія і чи вийде відбити Авдіївку та Бахмут?
- Завершальний день візиту китайського лідера до Москви. Скільки зброї Китай вже передав до Росії. І чи поговорить Сі з Зеленським одразу після переговорів з Путіним?
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