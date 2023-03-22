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Україна

Росія знову атакує українські міста. Удари по Одещині. Бої за Авдіївку

  • Російські сили знову атакують українські міста.
  • Ракети поцілили в монастир в Одесі.
  • Чому українська ПВО не збила ці ракети? І які наслідки прильотів?
  • Найважчі бої на фронті за Бахмут та Авдіївку.
  • Російські війська поступово перерізають шляхи постачання. Чим відповість українська армія і чи вийде відбити Авдіївку та Бахмут?
  • Завершальний день візиту китайського лідера до Москви. Скільки зброї Китай вже передав до Росії. І чи поговорить Сі з Зеленським одразу після переговорів з Путіним?

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