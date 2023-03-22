Через нічну атаку дронами на околиці Житомира досі гасять пожежу – ОГП

В Офісі генпрокурора уточнили інформацію про нічну атаку військ РФ по Житомирщині. Згідно з повідомленням, зруйновано не лише об’єкт критичної інфраструктури, а й пошкоджено житловий будинок.

«22 березня уночі війська держави-агресора вкотре здійснили атаку дронами-камікадзе Shahed на мирне населення та об’єкт критичної інфраструктури Житомирщини. Унаслідок атаки пошкоджено дах будинку у селі Коростенського району. Також руйнувань зазнало виробниче устаткування об’єкта важливої інфраструктури на околиці Житомира. Обстріл спричинив пожежу на значній площі. Наразі триває ліквідація пожежі силами ДСНС», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, створено слідчу групу для встановлення заподіяних збитків.

Наразі розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Вранці голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомляв про пошкодження уночі одного з об’єктів інфраструктури Житомирської області безпілотниками військ РФ. Жертв і постраждалих немає.

На Житомирщині ще тривають ремонтні роботи після масованого ракетного удару по Україні 9 березня. У Міненерго попереджали, що через це сьогодні в регіоні можливі вимкнення електрики.