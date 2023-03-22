Міненерго: генерація електроенергії забезпечує потреби споживачів, у двох областях можливі обмеження

Генерація електроенергії має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Водночас на Житомирщині та Київщині можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури, повідомляють у відомстві.

Протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 3500 абонентам у Донецькій та близько 2000 – у Харківській областях.

9 березня російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні. Після цієї масованої атаки найскладніша ситуація з електропостачанням виникла у Харківській та Житомирській областях.

Минулої ночі війська РФ атакували дронами. На Житомирщині пошкоджений об’єкт інфраструктури, чи пов’язаний він з електрикою, не повідомлялося.