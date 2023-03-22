Із потеплінням російські війська можуть знову піти в атаку – Костенко

Російські війська втратили час для наступу, але коли потепліє, вони можуть знову піти в атаку. Про це заявив секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі «Свобода.Ранок» (проєкт Радіо Свобода), коментуючи новий можливий весняний наступ російської армії.

«Я думаю, що їхній час вже втрачений. Але все залежатиме від погоди. Якщо зараз підсохне, це дасть можливість використовувати техніку на широкому фронті, вони можуть проводити наступ», – каже Костенко.

Також він припустив, на які саме напрямки можуть піти російські сили.

«Це буде і Донецький напрямок, і Запорізький, і, можливо, ще якийсь відволікаючий напрямок. Не виключено, що буде північний вибрано. Але ми будемо бачити, коли вони вже будуть готувати ударні угруповання», – вважає Костенко.

Раніше представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі повідомив, що у найближчі тижні Росія готує ще один наступ.

«Найближчі тижні будуть «критичними» у війні РФ проти України. Путін спробує розпочати новий наступ у найближчому майбутньому, і такі атаки, можливо, будуть здійснюватися на кількох напрямках», – сказав Кірбі.

За даними Генштабу, на сьогодні армія РФ веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших – обороняється.