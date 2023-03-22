Білий дім: Росія спробує здійснити ще один наступ, найближчі тижні будуть «критичними»

Найближчі тижні будуть «критичними» у війні в Україні, заявив СNN представник Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, США очікують, що російський президент Володимир Путін «спробує здійснити ще один наступ і, можливо, в багатьох різних напрямках».



«Ми повинні переконатися, що ми робимо все можливе, щоб Україна була готова до цього», – сказав Кірбі, додавши, що США хочуть, щоб українці могли захистити себе від будь-якого нового російського наступу, маючи змогу «проведення власних наступальних операцій у час і місце, розмір і масштаб на власний вибір».



«Ми зараз виводимо батальйони з України і проводимо їх загальновійськову підготовку з маневру. Саме тому вони нарощують навчання таким речам як система протиповітряної оборони Patriot. Ми робимо все можливе, щоб вони були готові якнайкраще до цих критичних тижнів і місяців», – додав представник Білого дому.

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Раніше у Пентагоні повідомили, що Україну чекає важка боротьба навесні та влітку. Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у лютому заявляв, що від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої.