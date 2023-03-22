Контрнаступ ЗСУ. До яких сценаріїв готується Росія, і до чого тут Китай?

Чи може Україна повернути всю Херсонщину в результаті контрнаступу ЗСУ? Які сили російської армії зараз розташовані у лівобережній частині регіону, і до чого вони готуються? Чи можливий новий наступ російської армії на Херсон? Чи вплине на хід війни візит голови Китаю до Москви? Відповіді на ці питання шукав проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Весняний контрнаступ Збройних сил України може завершитися поверненням Херсонщини. Пакети допомоги США «за останні чотири-п’ять місяців були спрямовані на все, що потрібно Україні для цього контрнаступу». Про це 15 березня написало видання Politico, посилаючись на слова американського чиновника, ім'я якого не називають.

За даними видання, великий контрнаступ України очікують наприкінці весни, у травні. Київ ще не визначився зі стратегією, але офіційні особи США кажуть, що є два імовірних варіанти: ЗСУ можуть спробувати просунутися на південь через Херсон до Криму або рухатися на схід зі своєї північної позиції, а потім на південь, відрізаючи сухопутний шлях до Криму (тобто приблизно у бік Бердянська).

Видання пише, що перший варіант нереалістичний, оскільки Росія зміцнила оборону на східному березі Дніпра і Україні не вистачить живої сили для успішної десантної операції проти укріпленої оборони російських військових. Більш успішним може бути другий варіант, що передбачає удар по сухопутному коридору до Криму.

Тим часом призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо 14 березня заявив, що Херсон начебто «повернеться під контроль Росії у найближчому майбутньому». Подібну заяву Сальдо робив і раніше, 21 лютого. Тоді її прокоментував голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Він заперечив, що Росія поверне Херсон і запевнив, що українські сили «помстяться в дуже осяжному майбутньому» за вбитих та поранених російськими обстрілами херсонців.

«Ритуальні заяви»

Політолог із Херсона Володимир Молчанов у коментарі «Новинам Приазов'я» розповів, що російські військові поки що впевнено себе почувають на лівобережній частині Херсонщини. Ознак того, що вони збираються звідти відходити, поки немає.

«З нашого боку також є дещо, скажімо так, перебільшені очікування щодо їхньої звідти втечі. В них таких настроїв немає насправді, принаймні на такому рівні скажімо, узагальненому. Бо є, звичайно, багато таких, хто хоче втекти далі трохи від Дніпра, щоб не отримувати собі на голову нашу артилерію», – каже політолог.

Звільнення лівобережної Херсонщини означає фактично взяття під вогневий контроль Кримського півострова, тобто останньої скрєпи, з якої можна зробити ілюзію російської перемоги

«Але заголом з лівого берега вони тікати не збираються, тим більше, що для них це буде стратегічною поразкою в цілому вже Росії. Тому що звільнення лівобережної Херсонщини означає фактично взяття під вогневий контроль Кримського півострова, тобто останньої скрєпи, з якої можна зробити ілюзію російської перемоги, хоча вона ще у 2014 році з’явилася», – додав він.



Молчанов зазначив, що російські військові, які перебувають на окупованій частині Херсонщини, займаються обороною цих територій, а також обстрілами звільненої частини регіону.

«Вони стоять в опорних пунктах в прибережній смузі, але більшою мірою в лісах від Нової Каховки до Кінбурнської коси. Серед них є артилерійські підрозділи, які займаються переважно з особливою координацією, з піхотою, розвідкою, обстрілами цивільного населення. Хоча в останній час збільшилася і кількість безпілотних літальних апаратів на жаль, які зокрема і наводять артилерію», – розповів херсонець.

Безпілотна авіація може бути достатньою для того, щоб кошмарити жителів Козацького чи Херсона

«Їхній оборонний потенціал також має певні вади, скажімо так. Наприклад, у них немає серйозних танкових угруповань для того, щоб в разі чого наносити контрудари. Крім того, у них періодично в різних місцях виникає дефіцит різних типів снарядів. Ну і звісно, що безпілотна авіація може бути достатньою для того, щоб кошмарити жителів Козацького чи Херсона, але її жодним чином не вистачить в разі, наприклад, наступальних дій з боку України», – вважає Молчанов.

Російські окупанти розташовуються, зокрема, у лісових масивах лівобережної Херсонщини, стверджує експерт.

Цивільних, які просто поблизу опиняються, вони підозрюють в роботі на ЗСУ. Щонайменше перевіряють їх, б’ють, вивозять в Скадовськ, де піддають допитам

«Туди постачалися морські контейнери, які вони використовують, викопуючи такі собі великі ями в лісі, вони туди вставляють контейнери й використовують їх як бліндаж. У них там їх просто якщо не сотні, то десятки точно завезені. Вони ретельно охороняють ці зайняті території ліса від можливих візитів цивільних. Тих цивільних, які просто поблизу опиняються, вони підозрюють в роботі на ЗСУ. Щонайменше перевіряють їх, б’ють, вивозять в Скадовськ, де піддають допитам», – розповів Молчанов.

Заяви Сальдо про начебто повернення Херсона під контроль Росії найближчим часом політолог називає «ритуальними».

«Крім того, це звичайно така додаткова мета – посіяти серед українців, які залишилися на правому березі, розпач, страх для того, щоб люди і не сподівалися, що Росії тут не буде ніколи, щоб люди боялися, що Росія може повернутися. Відтак менше співпрацювали з ЗСУ і більше було охочих, особливо серед носіїв руськомирських поглядів, працювати на Росію», – пояснив політолог.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Пріорітети армії РФ

Військовий експерт Іван Ступак зазначив, що російські військові зараз готуються до будь-яких варіантів розвитку подій на фронті.

«Росіяни готуються до оборони. Південь вони максимально обороняють. Схід – це в них місце для наступу, поки що їм вдається – це Авдіївка, Бахмут, там вони, на жаль, рухаються. Крім того, вони готують свою оборону, я маю на увазі в Брянську, Курській області», – каже Ступак.

Південь готують на оборону дуже активно і Крим в тому числі»

«Там вони теж роблять ці «зуби дракона», вони фінансують оборонні заходи, риють траншеї, ставлять довготривалі вогняні точки для того, щоб унеможливити наступ українців не просто на схід України, а з використанням півночі РФ. Щоб на територію РФ зайти, обійти укріпрайони росіян, які створені на території нашої Луганської області, та зайти росіянам в тили – це вони намагаються убезпечити. Південь готують на оборону дуже активно і Крим в тому числі», – зауважив експерт.

Утримання окупованої частини півдня є одним із пріоритетів російської армії, вважає він.

«Вони намалювали собі дуже багато сценаріїв. Наголошували і російські воєнкори, і безліч експертів російських, що українці можуть вдарити по півдню України. Прорватися до Мелітополя, відрізати росіян від постачання боєприпасів, відрізати угрупування, яке знаходиться на території до Херсону, відрізати угрупування, яке сидить в Енергодарі на ЗАЕС. Тобто вони собі все прораховують і там максимально вони бетонуються, заливаються бетоном в буквальному сенсі, риють укріпрайони», – розповів Ступак.

За його словами, у російської армії є достатньо живої сили для оборони на півдні, але важкої техніки стає все менше.

«Авіаційна техніка, її теж стає менше, оскільки вони постійно вражаються переносними ПЗРК. Нам Польща та Словаччина передають літаки «Міг». В них є можливість підвішувати ракети, які можуть залітати на глибину до 160 км від стандарту», – нагадав Ступак.

Знищення російської авіації – це вже перший крок до вдалого контрнаступу

«Ці ракети класу «повітря-повітря», тобто в повітря запустив і вразив повітряну ціль. Все, що літає над окупованим Мелітополем, Маріуполем, Бердянськом, воно все знаходиться в зоні ураження цих ракет. Тобто злітає якийсь російський гелікоптер, навіть там десь летить в Маріуполі, його можна збивати. Те саме стосується і російських літаків. А от знищення російської авіації – це вже перший крок до вдалого контрнаступу», – пояснив експерт.

Заяву Сальдо про повернення Херсона під контроль Росії експерт називає «фантазією»: «Я думаю, він просто відпрацьовує номер, показує свою важливість, свою незамінність, що він, як йому здається, може агітувати, що він може переконувати людей, тобто інших колаборантів. Але видно по його обличчю, що він сам в це не вірить».

«Росія не втримає південь»

Російський військовий і політичний експерт, який живе в Празі, Юрій Федоров пояснив, чому російська армія, на його думку, не зможе повернути Херсон.

«Про повернення до Херсону росіяни говорять даремно, вони це зробити не зможуть. Хоча б тому, що для цього доведеться форсувати Дніпро. Я повторюю, це дуже складне завдання наявними силами російської армії. Щодо взагалі стану російської армії й в тому числі чинної в Україні, він вкрай низький. Я б сказав, що російські воєначальники намагаються компенсувати нестачу бойового досвіду особового складу, брак озброєнь, просто кількісними параметрами, кидаючи в бій величезні маси. Великі для масштабів цієї війни маси погано підготовлених солдатів і офіцерів. В результаті вони зазнають тяжких втрат», – пояснив Федоров.

Наступ, який російські військові проводять на Донбасі, суттєво послаблює їхній потенціал, каже експерт.

Наступ, який намагаються провести на Донбасі російські війська, він буде дуже серйозним послабленням бойового потенціалу армії РФ

«Я переконаний, що перемогти у воєнному відношенні Росія в Україні не зможе. Якою мірою російська армія, що виснажена спробами наступу на Донбасі, здатна втримати український наступ, мені сказати важко. Але я думаю, що ось цей наступ, який намагаються провести на Донбасі російські війська, він буде дуже серйозним послабленням бойового потенціалу російської армії», – зауважив Федоров.

На його думку, втримати окупований південь російській армії, найімовірніше, не вдасться.

«Принаймні в Херсонській, Запорізькій областях, вони утримати території не здатні будуть. Я думаю і сподіваюся, що ці території будуть звільнені внаслідок наступу України. Втримати сухопутний коридор, якщо ЗСУ вийдуть до Азовського моря, я думаю, на цьому вся історія із сухопутним коридором до Криму закінчиться», – спрогнозував експерт.

«Шантаж Китаю»

З 20 до 22 березня тривав візит голови КНР Сі Цзіньпін а до Москви. Неформальна зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним відбулася у Кремлі 20 березня, а офіційні переговори – 21 березня.

а до Москви. Неформальна зустріч з президентом Росії відбулася у Кремлі 20 березня, а офіційні переговори – 21 березня. Кремль раніше підтвердив, що, окрім двосторонніх питань, Путін та Сі обговорять так званий план «мирного врегулювання» навколо України, запропонований Пекіном. Документ містить 12 пунктів і повторює російські наративи, зокрема, звинувачує Захід у неспровокованому вторгненні. Китайський план серед інших положень передбачав припинення вогню та мирні переговори. США та Євросоюз скептично поставилися до мирного плану, висунутого Китаєм.

Україна не згодна щонайменше з одним пунктом китайського «мирного плану» щодо припинення війни. Про це говорив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба . Він зазначив, що є деякі елементи, з якими українська влада погоджується, але є щонайменше один пункт, з яким не погоджується – це пункт, який пов'язаний із санкціями проти Росії.

. Він зазначив, що є деякі елементи, з якими українська влада погоджується, але є щонайменше один пункт, з яким не погоджується – це пункт, який пов'язаний із санкціями проти Росії. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що українська влада уважно стежить за візитом голови Китаю Сі Цзіньпіна до Росії і сподівається на позитивні результати цього візиту.

Експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв у коментарі «Новинам Приазов’я» зазначив, що Китаю важливо розуміти, коли Росія планує закінчувати війну в Україні.

Для росіян є важливим питання китайської підтримки. Не лише політичної

«Ми точно знаємо, що перед вторгненням росіяни давали цю інформацію китайцям і мали абсолютно чіткий дедлайн 2-3 місяці завершити те, що буде відбуватися і привести знову ситуація до статусу кво. Тобто росіяни вже майже рік як своїх дедлайнів не дотримуються, і для росіян є важливим питання китайської підтримки. Не лише політичної, але й економічної та військової», – каже Краєв.

«Тому що наразі Китай підтримував Росію в основному політично, закликаючи Захід бути більш поблажливим, роблячи все можливе, щоб Захід не міг сильно впливати на Росію. Тепер стає питання, що ця підтримка має стати безпековою. Тобто надання озброєння, спеціалістів. І ця підтримка має стати економічною – Китай має вкладатися в те, що робить Росія», – пояснив експерт.

Зараз Сі Цзіньпіну потрібно оцінити, чи варто підтримувати Росію у питанні війни в Україні.

«Паралельно американці йому абсолютно чітко ставили умови про те, що будь-яка допомога Росії, повноцінна, відкрита, повномасштабна – викличе проти Китаю такі ж саме санкції, які накладені наразі на Росію. Тому для Китаю тут вибір видається очевидним», – нагадав експерт.

«Але з іншої сторони, Сі Цзіньпін як досвідчений політик розуміє, що на цьому фоні він може, як зі сторони Росії, так і зі сторони США виторгувати собі набагато кращі умови, причому одночасно на обох напрямках», – вважає Краєв.

На його думку, загалом ситуація, яка зараз склалася, вигідна Китаю.

«Йому набагато вигідніше шантажувати цією допомогою Захід. Допоки він шантажує Захід можливістю такої допомоги, допоки він шантажує Захід потенціалом того, що він почне цю допомогу, Захід готовий вступати з ним у діалог, готовий з ним спілкуватися, готовий хоч якось підтримувати з ним контакт і не йти на подальше загострення відносно з Китаєм», – пояснює експерт.

Поки що ситуація для Сі Цзіньпіня вигідна так – він шантажує Захід наявністю такої підтримки й шантажує Росію відсутністю цієї підтримки

«Але як тільки Сі Цзіньпін почне цю допомогу, то відповідно нормального шляху назад вже не буде і доведеться, або чимось поступатися, або взагалі від чогось відмовлятися. Тому поки що ситуація для Сі Цзіньпіня вигідна так – він шантажує Захід наявністю такої підтримки й шантажує Росію відсутністю цієї підтримки», – додав він.

Краєв зауважив, що розуміння того, як Китай ставиться до України, поки немає.

«Ми знаємо позицію Пекіна, що треба підтримувати територіальну цілісність, незалежність усіх держав, але цей аргумент можна повернути, як в сторону України, так і в сторону Росії. Ми знаємо аргумент Пекіна про те, що треба повернутися до мирних перемовин, до врегулювання, до припинення вогню, але знову-таки це може грати в обидві сторони. Тому так чи інакше, але Пекін і тут намагається всидіти на кількох стільцях одночасно», – зауважив Краєв.

Імовірність того, що на Україну будуть тиснути у питанні «заморожування» війни, є високою, вважає експерт.

«Чим далі загострюється біполярне протистояння США проти Китаю, тим більше формуються певні політичні табори, певна таборова дисципліна. Тобто так, Китай може на нас тиснути, але реальних аргументів впливу, реальних важелів з часом в нього залишається все менше і менше», – не виключає він.

Ні Китай, ні США не зацікавлені в ескалації.

«Ми входимо в такий класичний глухий кут для холодної війни, коли у нас немає адекватних спільних позицій, до яких США та Китай можуть прийти. А отже ми розуміємо, що поступки мають бути взаємними. Які це будуть поступки ми побачимо, але поки що очевидно одне – ні Китай, ні США не зацікавлені в ескалації. Тому малоймовірно, що Китай на таку ескалацію піде», – впевнений Краєв.

Візит Сі Цзіньпіна відбувається через кілька днів після того, як Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна за підозрою в скоєнні воєнних злочинів.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що візит Сі Цзіньпіна до Москви свідчить про те, що Китай готує «дипломатичне прикриття» ймовірним російським злочинам в Україні.

США висловили сподівання, що Сі Цзіньпін під час своїх зустрічей із Путіним виступатиме за припинення війни РФ в Україні, яке включає повне виведення російських військ. Китайські мирні пропозиції, опубліковані раніше, не згадували виведення військ.

Західні ЗМІ з початку року писали про те, що китайське керівництво розглядає можливість постачання Москві різних видів озброєнь, зокрема БПЛА, артилерії та боєприпасів. У лютому Ентоні Блінкен попередив про серйозні наслідки для Пекіна у разі початку постачання озброєнь Москві. Китай, у свою чергу, стверджував, що країна дотримується нейтралітету і не продає зброю у зони конфлікту.