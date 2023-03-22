Британська розвідка прогнозує послаблення наступу військ РФ на Бахмут

Існує реалістична ймовірність того, що російський наступ на Бахмут слабшає, частково це пов'язано з передислокацією російських сил в інші сектори, повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.



«Останніми днями українські війська розпочали локальну контратаку на захід від міста Бахмут у Донецькій області, що, ймовірно, послабить тиск на трасу Н-32 (маршрут постачання), яка перебуває під загрозою. Навколо центру міста тривають бої, українська оборона залишається під загрозою через з півночі та півдня», – йдеться у повідомленні.

За даними розвідки Британії, біля центру міста тривають бої, українська оборона залишається під загрозою через оточення з півночі та півдня.

«Однак існує реалістична ймовірність того, що російський напад на місто втрачає той обмежений імпульс, який він отримав, частково через те, що деякі підрозділи російського МО було передислоковано в інші сектори», – додають британські військові.

Як заявили 21 березня аналітики Інституту вивчення війни (ISW), на тлі повідомлень про збільшення темпів російських операцій навколо Авдіївки війська РФ досягли незначних успіхів у Бахмуті та його околицях – вони, ймовірно, досягли додаткових успіхів у південно-західній та північній частині міста.

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Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.