ISW: зараз малоймовірно, що війська РФ зможуть змусити ЗСУ вийти з Бахмута або Авдіївки

Російські сили намагаються створити умови для оточення Авдіївки, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).



«19 березня український Генштаб повідомив, що російські війська наступали в напрямку Бердичі (10 км на північний захід від Авдіївки), що вказує на те, що російські сили, ймовірно, просунулися на захід від Красногорівки (9 км на північ від Авдіївки) і захопили Степове (на захід від Красногорівки). Російські війська, ймовірно, посилюють темпи бойових дій на північ від Авдіївки, намагаючись створити умови для оточення населеного пункту, і, як повідомляється, залучають у цьому районі більшу кількість авіаційних підрозділів для підтримки цих операцій», – йдеться у звіті.



Аналітики зауважують, що загальний російський весняний наступ, ймовірно, наближається до кульмінації, і російські сили, можливо, активізують зусилля, щоб досягти навіть незначних успіхів, перш ніж вони втратити ініціативу.

За даними Інституту вивчення війни, на тлі повідомлень про збільшення темпів російських операцій навколо Авдіївки російські війська досягли незначних успіхів у Бахмуті та його околицях – вони, ймовірно, досягли додаткових успіхів у південно-західному та північному Бахмуті, а також на північний захід від міста між Богданівкою та Хромовим.



Залишається ймовірним, що просування Росії може змусити Україну вийти з Бахмута або Авдіївки, проте наразі це малоймовірно, додають у ISW.

Розвідка Великої Британії 20 березня заявила, що за останні три тижні російські війська досягли «повзучих успіхів» навколо контрольованого Україною міста Авдіївки на Донбасі, безпосередньо на північ від Донецька.

«Тактично ситуація подібна до тієї, що склалася у більшому місті Бахмут, північніше. Українські війська продовжують організовану оборону, але їхні лінії постачання на захід перебувають під дедалі більшою загрозою через російську операцію з оточення», – йдеться в повідомленні.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.