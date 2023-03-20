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Можливості для оборони Бахмута ще не вичерпані – Маляр

Вогонь із гаубиці «Акація» поблизу Бахмута, 17 березня 2023 року

Оборона Бахмута триває, повідомила радниця міністра оборони Ганна Маляр 20 березня.

Вона вказала на те, що на поточному тижні минає два місяці з моменту загострення боїв за Бахмут.

«Ніхто не вірив, що в умовах настільки інтенсивних атак ворога можна утримати місто більше тижня, максимум двох. Але завдяки мужності та героїзму тисяч наших воїнів, а також вмілому керівництву наших генералів та офіцерів – оборона Бахмута тримається та можливості ще не вичерпані», – повідомила Маляр.

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Вона також перелічила командувачів, які відповідають за оборону міста. Серед них: керівник оборони Бахмута бригадний генерал Андрій Гнатов, керівник оборони Сходу генерал-полковник Олександр Сирський, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський.

«Безпосередньо у Бахмуті здійснюють оборону комбриги 93-ї бригади полковник Паліса Павло та комбриг 3-ї бригади Національної Гвардії полковник Півненко Олександр», – додала радниця міністра.

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Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.

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