Можливості для оборони Бахмута ще не вичерпані – Маляр

Оборона Бахмута триває, повідомила радниця міністра оборони Ганна Маляр 20 березня.

Вона вказала на те, що на поточному тижні минає два місяці з моменту загострення боїв за Бахмут.

«Ніхто не вірив, що в умовах настільки інтенсивних атак ворога можна утримати місто більше тижня, максимум двох. Але завдяки мужності та героїзму тисяч наших воїнів, а також вмілому керівництву наших генералів та офіцерів – оборона Бахмута тримається та можливості ще не вичерпані», – повідомила Маляр.

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Вона також перелічила командувачів, які відповідають за оборону міста. Серед них: керівник оборони Бахмута бригадний генерал Андрій Гнатов, керівник оборони Сходу генерал-полковник Олександр Сирський, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський.

«Безпосередньо у Бахмуті здійснюють оборону комбриги 93-ї бригади полковник Паліса Павло та комбриг 3-ї бригади Національної Гвардії полковник Півненко Олександр», – додала радниця міністра.

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Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.