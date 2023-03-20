Україна «має добрі можливості», щоб розпочати контрнаступ – ISW

Російські наступальні дії на Донбасі можуть наближатися до кульмінації, а Україна «має добрі можливості, щоб відновити ініціативу та розпочати контрнаступ». Такого висновку у своєму черговому огляді дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

За їхніми оцінками, темпи наступальних операцій сил РФ сповільнилися за останні тижні, і це свідчить, що весняний наступ Росії на Донбасі може наближатися до кульмінації.

Тим часом Збройні сили України, ймовірно, провели локальну контратаку на південний захід від Бахмута – поблизу населеного пункту Іванівське. Якщо це так, це розширює коридор між Бахмутом і іншими підконтрольними Києву територіями Донецької області.

Також значні втрати військ РФ у районі Вугледара серйозно послаблюють російський наступальний потенціал у Донецькій області, вказують експерти.

У ранковому зведенні 20 березня Генеральний штаб ЗСУ вказував, що російські військові ведуть наступальні дії на пʼяти оперативних напрямках переважно в Донецькій області, а «епіцентром бойових дій залишається Бахмут».