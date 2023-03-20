Авдіївка найближчим часом «може стати другим Бахмутом» – Дмитрашківський

У Силах оборони України не виключають, що Авдіївка на Донеччині найближчим часом «може стати другим Бахмутом». Російські військові постійно намагаються оточити місто, заявив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

«Ворог постійно зараз намагається оточити Авдіївку, я згоден із колегами з Британії, що Авдіївка найближчим часом може стати другим Бахмутом. Це так справді і є. Але наразі хочу сказати, що не все так гаразд у російських підрозділів, які атакують на цьому напрямку», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За словами Дмитрашківського, останніми днями загарбники використали останні наявні в них резерви і зазнають «досить серйозних втрат» в особовому складі й техніці.

«За останню добу ворог втратив близько трьох рот особового складу. І це не пусті слова», – сказав речник. Він додав, що штурми російських сил на цьому напрямку є однотипними: вони атакують «дуже прогнозовано», «з однієї і тієї ж посадки», тому українським військовим вдається захищати свої позиції.

Раніше сьогодні розвідка Великої Британії заявила, що за останні три тижні російські війська досягли «повзучих успіхів» навколо контрольованого Україною міста Авдіївки на Донбасі, безпосередньо на північ від Донецька.

«Тактично ситуація подібна до тієї, що склалася у більшому місті Бахмут, північніше. Українські війська продовжують організовану оборону, але їхні лінії постачання на захід перебувають під дедалі більшою загрозою через російську операцію з оточення», – йдеться в повідомленні.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.