Голова МВА розповів про ситуацію в Авдіївці, яка «може стати другим Бахмутом»

Ситуація в Авдіївці на Донеччині, яка, за даними Сил оборони України, найближчим часом «може стати другим Бахмутом», є «дуже складною і напруженою», заявив в ефірі Радіо Свобода голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

«Реально гатять з усього, що є в наявності. Щодо логістики – так, вона складна… У таких умовах ми вже місяців сім чи вісім, чесно кажучи ці місяці вже не рахуємо. Логістика ускладнена, тому що кілометрів десь 10-12 до Авдіївки вся дорога пристріляна, всі села сусідні Очеретинської громади – також постійно під обстрілами: і артилерія, і «Гради», і ракетні удари… Тобто всі села громади, через які ми їдемо в Авдіївку вони – під обстрілами. Тому логістика міста складна», – сказав Барабаш.

Він додав, що ситуація з обстрілами в Авдіївці схожа до ситуації в Бахмуті.

«Якщо порівнювати з Бахмутом, якщо дивитися зведення по кількості обстрілів, штурмових дій, то ми з Бахмутом реально вже рівні тиждень, може навіть більше. 250-300 обстрілів за добу по позиціях. Так само і в нас. По штурмових діях – 20, 30, 40 іноді, як у Бахмуті, так і в нас. Авіація: Бахмут – три-чотири-п’ять на добу, у нас іноді – до 20 буває авіанальотів по місту, по околицях міста, позиціях навколо міста. По Авдіївському коксохім заводу, хоча там немає жодного військового, б’ють кожного дня», – заявив голова МВА.

Щодо того, чому російські військові хочуть захопити Авдіївку, то, за словами Барабаша, зокрема, це пояснюється їхніми планами захопити всю Донецьку область.

«Зараз вони зняли увагу з Вугледару і перекинули увагу на Авдіївку. Чому: бо немає сенсу брати Вугледар, якщо в тебе в тилах залишається Авдіївка, треба зразу «розібратися». Другий момент – вони все таки налаштовані рухатися далі, як вони і заявляли вже неодноразово, що вони хочуть вийти на адмінкордони Донецької області, зрозуміло, що це пряма дорога на Покровськ. Навряд чи їм вдасться до Покровська дійти, такими от темпами це не знаю, скільки років треба. Стратегічно в них завдання стоїть дійти до Карлівки – це, по-перше, водосховище, з якого зараз воду бере майже пів області. І тому вони щодня б’ють по Карлівському водосховищу, по фільтрувальній насосній станції», – заявив голова адміністрації.

У Силах оборони України раніше сьогодні не виключили, що Авдіївка на Донеччині найближчим часом «може стати другим Бахмутом». Російські військові постійно намагаються оточити місто, заявив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

«Ворог постійно зараз намагається оточити Авдіївку, я згоден із колегами з Британії, що Авдіївка найближчим часом може стати другим Бахмутом. Це так справді і є. Але наразі хочу сказати, що не все так гаразд у російських підрозділів, які атакують на цьому напрямку», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За словами Дмитрашківського, останніми днями загарбники використали останні наявні в них резерви і зазнають «досить серйозних втрат» в особовому складі й техніці.

Розвідка Великої Британії 20 березня заявила, що за останні три тижні російські війська досягли «повзучих успіхів» навколо контрольованого Україною міста Авдіївки на Донбасі, безпосередньо на північ від Донецька.

«Тактично ситуація подібна до тієї, що склалася у більшому місті Бахмут, північніше. Українські війська продовжують організовану оборону, але їхні лінії постачання на захід перебувають під дедалі більшою загрозою через російську операцію з оточення», – йдеться в повідомленні.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.