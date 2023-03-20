Росія створює Україні другий Бахмут: де саме і чим це загрожує

Голова об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону заявив, що ситуація в Авдіївці Донецької області дуже скоро може стати схожою на ситуацію навколо Бахмуту.

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«Ворог зараз постійно намагається оточити Авдіївку. Я згоден із колегами з Британії, що Авдіївка може найближчим часом стати другим Бахмутом – це так і є. Однак хочу сказати, що не все так добре у російських підрозділах, які атакують на цьому напрямі.

Минулої доби ворог втратив близько трьох рот особового складу», - описав ситуацію під Авдіївкою Дмитрашківський.

Раніше розвідка Великої Британії у своєму звіті за 20 березня зазначила, що ситуація в Авдіївці Донецької області тактично подібна до того, що відбувається в Бахмуті.

За словами британців, ЗСУ тримають оборону там від армії Росії, проте їхні «лінії постачання на захід перебувають під дедалі більшою загрозою через російську операцію з оточення».

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Авдіївку Росія обстрілювала та намагалася штурмувати протягом 8 років до повномасштабного вторгнення в Україну. По суті, це місто – передмістя окупованого Донецька, з якого Сили оборони України тримають під вогневим контролем місто.

З початком вторгнення Росія розпочала посилений штурм Авдіївки, проте їм так і не вдалося його захопити через добре облаштовані за роки війни укріплення ЗСУ. Наразі Росія взяла курс на знищення міста з артилерії та спроби відрізати шляхи постачання до нього.

Головні питання випуску:

Як військам РФ вдається створити під Авдіївкою «другий Бахмут» і в чому схожість військової ситуації?

Чи зможуть ЗСУ так само довго тримати місто, як і Бахмут – напівоточене вже кілька тижнів?

І що дасть Росії захоплення Авдіївки у військовому плані?