Росія створює Україні другий Бахмут: де саме і чим це загрожує

Голова об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону заявив, що ситуація в Авдіївці Донецької області дуже скоро може стати схожою на ситуацію навколо Бахмуту.
«Ворог зараз постійно намагається оточити Авдіївку. Я згоден із колегами з Британії, що Авдіївка може найближчим часом стати другим Бахмутом – це так і є. Однак хочу сказати, що не все так добре у російських підрозділах, які атакують на цьому напрямі.
Минулої доби ворог втратив близько трьох рот особового складу», - описав ситуацію під Авдіївкою Дмитрашківський.
Раніше розвідка Великої Британії у своєму звіті за 20 березня зазначила, що ситуація в Авдіївці Донецької області тактично подібна до того, що відбувається в Бахмуті.
За словами британців, ЗСУ тримають оборону там від армії Росії, проте їхні «лінії постачання на захід перебувають під дедалі більшою загрозою через російську операцію з оточення».
Авдіївку Росія обстрілювала та намагалася штурмувати протягом 8 років до повномасштабного вторгнення в Україну. По суті, це місто – передмістя окупованого Донецька, з якого Сили оборони України тримають під вогневим контролем місто.
З початком вторгнення Росія розпочала посилений штурм Авдіївки, проте їм так і не вдалося його захопити через добре облаштовані за роки війни укріплення ЗСУ. Наразі Росія взяла курс на знищення міста з артилерії та спроби відрізати шляхи постачання до нього.
Головні питання випуску:
Як військам РФ вдається створити під Авдіївкою «другий Бахмут» і в чому схожість військової ситуації?
Чи зможуть ЗСУ так само довго тримати місто, як і Бахмут – напівоточене вже кілька тижнів?
І що дасть Росії захоплення Авдіївки у військовому плані?