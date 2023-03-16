Розвідка Британії: спроби РФ штурмувати Вугледар уповільнилися після 3 місяців невдалих атак

За останній тиждень спроби російських військ штурмувати місто Вугледар у Донецькій області «майже напевно» сповільнилися, це сталося після повторних невдалих атак зі значними втратами протягом попередніх трьох місяців, повідомила 16 березня розвідка Великої Британії.

«Одним із факторів великих втрат Росії в цьому секторі стало успішне взяття Україною на озброєння дистанційних протиброньових мінних систем (RAAM). RAAM – це спеціальний артилерійський снаряд, який розкидає протитанкові міни на відстань до 17 кілометрів. У деяких випадках Україна запускала міни позаду наступаючих російських підрозділів, що викликало безлад, коли російська техніка намагалася відійти», – йдеться в повідомленні, опублікованому у твітері Міноборони Британії.

У розвідці зауважили, що «єдиний останній помітний тактичний успіх» Росії був досягнутий у Бахмутському секторі, де домінують сили найманців ПВК «Вагнер», які зараз ведуть публічну ворожнечу з Міністерством оборони Росії.

«Існує реалістична ймовірність того, що Міноборони Росії прагнуло досягти успіху у Вугледарі частково через бажання конкурувати із досягненнями «Вагнера», – йдеться в повідомленні.

Росія штурмує Вугледар кілька місяців – і зазнає значних втрат. Зокрема, повідомлялося про фактичне знищення 155-ї бригади російських морпіхів.

Після бахмутського напрямку Вугледар є другою найбільш «гарячою» ділянкою фронту російсько-української війни.