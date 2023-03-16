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Розвідка Британії: спроби РФ штурмувати Вугледар уповільнилися після 3 місяців невдалих атак

Пошкоджена Силами оборони України російська бронетехніка біля Вугледару після спроби армії РФ атакувати це місто. Донеччина, лютий 2023 року

За останній тиждень спроби російських військ штурмувати місто Вугледар у Донецькій області «майже напевно» сповільнилися, це сталося після повторних невдалих атак зі значними втратами протягом попередніх трьох місяців, повідомила 16 березня розвідка Великої Британії.

«Одним із факторів великих втрат Росії в цьому секторі стало успішне взяття Україною на озброєння дистанційних протиброньових мінних систем (RAAM). RAAM – це спеціальний артилерійський снаряд, який розкидає протитанкові міни на відстань до 17 кілометрів. У деяких випадках Україна запускала міни позаду наступаючих російських підрозділів, що викликало безлад, коли російська техніка намагалася відійти», – йдеться в повідомленні, опублікованому у твітері Міноборони Британії.

У розвідці зауважили, що «єдиний останній помітний тактичний успіх» Росії був досягнутий у Бахмутському секторі, де домінують сили найманців ПВК «Вагнер», які зараз ведуть публічну ворожнечу з Міністерством оборони Росії.

«Існує реалістична ймовірність того, що Міноборони Росії прагнуло досягти успіху у Вугледарі частково через бажання конкурувати із досягненнями «Вагнера», – йдеться в повідомленні.

Росія штурмує Вугледар кілька місяців – і зазнає значних втрат. Зокрема, повідомлялося про фактичне знищення 155-ї бригади російських морпіхів.

Після бахмутського напрямку Вугледар є другою найбільш «гарячою» ділянкою фронту російсько-української війни.

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