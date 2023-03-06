Путін хоче Вугледар: чого очікувати ЗСУ?

Генштаб ЗСУ у зведенні за 5 березня повідомив про конфлікт у вищому військовому керівництві Росії – через великі втрати і те, що немає жодних досягнень на фронті в Україні.

Там нагадали, що в лютому Путін дав командувачу Східного військового округу РФ Рустаму Мурадову звання генерал-полковника за нібито успіхи 155-ї бригади морської піхоти біля Вугледару – і зараз голова Міноборони РФ Шойгу вимагає від нього відпрацювати це звання і нарешті взяти місто.

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«Керівництво бригади та військовослужбовці відмовляються знову йти в безглуздий наступ, у який їх відправляє безглузде керівництво – йти на штурм добре укріплених позицій ЗС України без будь-якого забезпечення та підготовки», – зазначили у Генштабі.

Росія штурмує Вугледар уже кілька місяців – і зазнає колосальних втрат. Зокрема, повідомлялося про фактичне знищення 155-ї бригади російських морпіхів, яких гнали вперед відкритою для атак ЗСУ місцевістю.

Шойгу ж, за повідомленнями російських ЗМІ, зачастив на фронт в Україні – зокрема, він нібито особисто заслухав доповідь Мурадова на «передовому пункті управління одного з об'єднань угруповання військ «Схід».

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Головні питання випуску:

Чому Шойгу так жене Мурадова на Вугледар?

Чи важливо для Росії захопити одночасно і Вугледар, і Бахмут, з якого, судячи з усього, ЗСУ готуються поступово відступати?

І чому ЗСУ так тримаються за Бахмут?