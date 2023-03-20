Авдіївка – нова ціль? РФ готує оточення: чи реально втримати місто?

Медики на фронті: як рятують життя бійців на передовій

Військові лікарі окремої гірсько-штурмової бригади показали, як надають допомогу на першому етапі евакуації військовим з передової. Цього разу під час інтерв'ю із лікарем Андрієм надійшла інформація, що на полі бою є поранений.