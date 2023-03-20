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Політика

Авдіївка – нова ціль? РФ готує оточення: чи реально втримати місто?

  • Авдіївка може стати другим Бахмутом, заявляють аналітики Британської розвідки. Російські війська намагаються зайти з флангів, шляхи постачання для ЗСУ – під загрозою. РФ пришвидшує наступ? Чи може Авдіївка переламати хід війни?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 20:00 на @Радіо Свобода:

  • Голова Китаю Сі Цзіньпін приїхав у Москву. Запланований триденний візит і зустріч із Путіним віч-на-віч. Що Путін може обіцяти Сі Цзіньпіну?
  • Сергій Шкарлет – уже не міністр освіти та науки. Чому відставка відбулася лише зараз? Верховна Рада підтримала кадрові ротації в уряді.

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