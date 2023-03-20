Рада звільнила Шкарлета з посади міністра освіти – депутати

Верховна Рада України підтримала відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки України, повідомив член фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

За рішення на засіданні 20 березня проголосували 295 народних депутатів.

Як додав інший народний депутат, представник «Голосу» Ярослав Железняк, призначення Оксена Лісового новим міністром освіти відбудеться на наступному пленарному засіданні парламенту.

Минулого тижня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував низку кадрових перестановок у Кабміні.

За словами Шмигаля, заплановано:

звільнення з посади міністра освіти та науки Сергія Шкарлета;

призначення міністром освіти та науки Оксена Лісового;

звільнення з посади міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна;

призначення на посаду міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

«Крім того, віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров займатиметься ще низкою напрямків, крім диджиталізації. Його майбутня посада – віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України», – додав прем’єр.

18 березня у Верховній Раді України були зареєстровані заяви про відставку міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета та міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна, повідомив у телеграмі представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки 17 грудня 2020 року. Тоді голова комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак («Слуга народу») повідомив, що комітет рекомендував парламенту самостійно ухвалити рішення шляхом голосування. Відтак комітет не висловив конкретної підтримки кандидатурі Шкарлета. Перед тим профільний комітет парламенту не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета і в червні 2020 року, тоді зрештою Кабінет міністрів призначив його виконувачем обов’язків міністра освіти і науки.