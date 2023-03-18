Шмигаль анонсував низку кадрових перестановок у Кабміні

Наступного тижня в Кабміні планується низка кадрових перестановок, зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у телеграмі.

За його словами, сьогодні, 18 березня, питання кадрових перестановок обговорювалося на засіданні партії «Слуга народу».

Наступного тижня, за словами Шмигаля, заплановано:

звільнення з посади міністра освіти та науки Сергія Шкарлета;

призначення міністром освіти та науки Оксена Лісового;

звільнення з посади міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна;

призначення на посаду міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

«Крім того, віце-прем’єр-міністр Михайло Федоров займатиметься ще низкою напрямків, крім диджиталізації. Його майбутня посада – віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України», – додав прем’єр.

Також 18 березня у Верховній раді України були зареєстровані заяви про відставку міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета та міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна, повідомив у телеграмі представник Кабміну в Верховній раді Тарас Мельничук.

Кабінет міністрів України погодив звільнення голів Луганської, Одеської і Хмельницької обласних військових адміністрацій.

Раніше повідомлялося, що Сергія Гайдая, який керував Луганщиною з 2019 року, можуть призначити послом України у Казахстані. Сам він в ефірі Радіо Свобода не виключив, що може погодитися на посаду, якщо отримає відповідну пропозицію.