49 держав закликали Росію залишити Запорізьку АЕС – Шмигаль

Ризики для Запорізької атомної електростанції залишатимуться високими, доки там лишаються російські військові та персонал – про це йдеться в заяві низки держав і «Євроатому», заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Із такою заявою до Ради керівників МАГАТЕ сьогодні вийшли 49 держав та Євратом. Нічні обстріли Росією енергетичної інфраструктури України, внаслідок чого вже вшосте за час повномасштабної війни була знеструмлена ЗАЕС, є черговим цьому підтвердженням», – заявив голова уряду.

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За його словами, країни закликали до припинення обстрілу об’єктів української енергетики та до відновлення контролю Україною над усіма її ядерними об’єктами.

«Крім того, міжнародні делегації наполягають на притягненні Росії до відповідальності за неодноразове нехтування принципами ядерної безпеки. Вдячні нашим партнерам за практичні кроки та закликаємо до подальших санкцій. Ядерний тероризм і шантаж росії повинні бути припинені», – додав Шмигаль.

Раніше «Енергоатом» повідомив, що вранці 9 березня внаслідок російських ракетних обстрілів відключилась остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою. За даними компанії, пального на станції вистачить на 10 діб.

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Російські війська завдали вночі і удосвіта 9 березня масованого удару по Україні. Є влучання в Києві, Житомирі, на Одещині та Харківщині, Дніпропетровщині. У столиці відомо про двох постраждалих. У Львівській області через ракету по житловому сектору загинули четверо людей. У Дніпропетровській області одна людина загинула і двоє поранені. У регіонах є обмеження в енергопостачанні. Повідомлялося про затримки поїздів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.