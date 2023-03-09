Генеральний директор Міжнародного агентства атомної енергії Рафаель Ґроссі прокоментував російські обстріли 9 березня, які залишили Запорізьку атомну електростанцію знеструмленою вперше з 23 листопада минулого року.

Його виступ, наведений пресслужбою МАГАТЕ, не згадує Росію, яка здійснила масовану ракетну атаку по Україні.

За даними Ґроссі, були активовані 20 дизельних генераторів, наразі вісім із них забезпечують критичні потреби станції.

«Дизеля на місці вистачає на 15 днів роботи. Два з шести блоків, які були в режимі гарячого відключення, переходять на холодне відключення. Це перший випадок, коли об’єкт втрачає живлення з 23 листопада 2022 року, і після повідомлень про ракетні удари по Україні протягом ночі», – заявив він.

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Він додав, що експерти МАГАТЕ, які перебувають на місці, повідомили про наслідки обстрілу на Запорізькій станції. Інші атомні станції не зазнали безпосередньої шкоди через масовану ракетну атаку в четвер.

«Це шостий раз, повторюю, шостий раз, коли ЗАЕС втрачає зовнішнє живлення і має працювати в режимі надзвичайної ситуації. Дозвольте нагадати – це найбільша атомна електростанція в Європі. Що ми робимо? Як ми можемо сидіти тут, у цій кімнаті сьогодні вранці, і дозволяти цьому відбуватися? Так тривати не може. Я вражений цією бездіяльністю – що ми робимо, щоб цього не сталося?» – запитав очільник агентства.

Він нагадав, що МАГАТЕ відповідає за контроль ядерної безпеки, а кожен такий випадок – це «кидання гральних костей».

«І, якщо ми дозволимо цьому тривати раз за разом, одного дня наше везіння вичерпається. Я закликаю всіх присутніх сьогодні в цій кімнаті та поза нею: ми повинні взяти на себе зобов’язання захищати безпеку та захист станції», – додав він.

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Ґроссі зазначив, що продовжить «термінові консультації».

Раніше «Енергоатом» повідомив, що вранці 9 березня внаслідок російських ракетних обстрілів відключилась остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою. За даними компанії, пального на станції вистачить на 10 діб.

Російські війська завдали вночі і удосвіта 9 березня масованого удару по Україні. Є влучання в Києві, Житомирі, на Одещині та Харківщині, Дніпропетровщині. У столиці відомо про двох постраждалих. У Львівській області через ракету по житловому сектору загинули четверо людей. У Дніпропетровській області одна людина загинула і двоє поранені. У регіонах є обмеження в енергопостачанні. Повідомлялося про затримки поїздів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.