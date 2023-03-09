Ракетні удари РФ по Україні спричинили перебої з інтернетом – NetBlocks

Масований ракетний удар військ РФ по Україні 9 березня спричинив перебої у роботі інтернету у низці областей, повідомив у твітері проєкт NetBlocks, який відстежує роботу мережі в реальному часі.

«Показники вказують на значне зниження підключення до Інтернету в кількох регіонах України після широкомасштабних російських ракетних атак сьогодні вранці, в основному через аварійне відключення електроенергії», – йдеться в повідомленні.

NetBlocks помітив зниження доступу до інтернету в Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Миколаєві, Сумах, на Київщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Херсонщині, Черкащині.

Ресурс зазначає, що незабаром було зафіксовано відновлення доступу до мережі.

Раніше фахівці пояснювали, що швидкість відновлення інтернету залежить від тривалості та масштабів відключення електроенергії. Інтернет-обладнання вимагає постійного живлення. Аби гарантувати стабільну роботу, застосовують батареї, які можуть забезпечити роботу на 4-5 годин. Коли електроенергію вимикають надовго, то акумулятори не встигають перезарядитися.

Також мережа зазнає значного навантаження, коли більшість користувачів переходять з домашнього Wi-Fi на мобільний інтернет. Це впливає на швидкість.