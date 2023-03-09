Лавров звинуватив Україну в блокуванні зони безпеки на Запорізькій АЕС

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив 9 березня, що влада України заблокувала створення зони ядерної безпеки на Запорізькій АЕС.

«Генеральний директор цієї агенції (МАГАТЕ, Рафаель Ґроссі) вже кілька місяців просуває домовленість про те, щоб оголосити ЗАЕС зоною ядерної безпеки… Ми активно співпрацювали з генеральним директором, домовленість була близькою, ми були готові її підтримати, її було заблоковано Києвом», — сказав Лавров на пресконференції.

Раніше 9 березня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі прокоментував нові російські обстріли, які залишили Запорізьку атомну електростанцію знеструмленою вперше з 23 листопада минулого року.

Його виступ, наведений пресслужбою МАГАТЕ, не згадує Росію, яка здійснила масовану ракетну атаку по Україні.

За даними Ґроссі, були активовані 20 дизельних генераторів, наразі вісім із них забезпечують критичні потреби станції.

Ґроссі зазначив, що продовжить «термінові консультації».

Раніше «Енергоатом» повідомив, що вранці 9 березня внаслідок російських ракетних обстрілів відключилась остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою. За даними компанії, пального на станції вистачить на 10 діб.

Російські війська завдали вночі і удосвіта 9 березня масованого удару по Україні. Є влучання в Києві, Житомирі, на Одещині та Харківщині, Дніпропетровщині. У столиці відомо про двох постраждалих. У Львівській області через ракету по житловому сектору загинули четверо людей. У Дніпропетровській області одна людина загинула і двоє поранені. У регіонах є обмеження в енергопостачанні. Повідомлялося про затримки поїздів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

Запорізька АЕС перебуває під контролем РФ із перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну.