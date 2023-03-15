Зеленський звільнив голів Одеської, Хмельницької та Луганської ОВА

Президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення голів трьох обласних військових адміністрацій – ці документи оприлюднив Офіс президента 15 березня.

Укази передбачають звільнення:

Сергія Гамалія з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації

Сергія Гайдая з посади голови Луганської обласної державної адміністрації

Максима Марченка з посади голови Одеської обласної державної адміністрації

Всі звільнення пояснюються заявами, які подали посадовці.

Кабінет міністрів України напередодні погодив звільнення голів Луганської, Одеської і Хмельницької обласних військових адміністрацій.

Раніше повідомлялося, що Сергія Гайдая, який керує Луганщиною з 2019 року, можуть призначити послом України у Казахстані. Сам він в ефірі Радіо Свобода не виключив, що може погодитися на посаду, якщо отримає відповідну пропозицію.