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Зеленський звільнив голів Одеської, Хмельницької та Луганської ОВА

Укази Володимира Зеленського оприлюднені 15 березня

Президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення голів трьох обласних військових адміністрацій – ці документи оприлюднив Офіс президента 15 березня.

Укази передбачають звільнення:

  • Сергія Гамалія з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації
  • Сергія Гайдая з посади голови Луганської обласної державної адміністрації
  • Максима Марченка з посади голови Одеської обласної державної адміністрації

Всі звільнення пояснюються заявами, які подали посадовці.

Кабінет міністрів України напередодні погодив звільнення голів Луганської, Одеської і Хмельницької обласних військових адміністрацій.

Раніше повідомлялося, що Сергія Гайдая, який керує Луганщиною з 2019 року, можуть призначити послом України у Казахстані. Сам він в ефірі Радіо Свобода не виключив, що може погодитися на посаду, якщо отримає відповідну пропозицію.

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