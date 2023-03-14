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Героїчні воїни, які «стануть українськими переможцями» – Зеленський привітав добровольців

14 березня відзначають День українського добровольця

Президент України Володимир Зеленський, вітаючи українських добровольців, заявив, що «Україна вдячна кожному і кожній, хто відчув, що час стати воїном».

«У минулому – люди різних професій із різним життєвим шляхом та історією. Зараз – героїчні воїни. І обов’язково настане час – стануть українськими переможцями. Українські добровольці, які за покликом серця стали на захист незалежності нашої держави і гідно боронять Україну разом з усіма бійцями наших сил оборони і безпеки. Україна пишається всіма, хто здобуває перемогу для нашої держави. Україна завжди пам’ятатиме всіх своїх героїв, які віддали життя за свободу. Слава українським добровольцям! Слава Україні!», – йдеться в повідомленні Зеленського у телеграмі.

14 березня відзначають День українського добровольця. Уперше українці відзначили цей день 14 березня 2017 року: саме цього дня 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон «Нові Петрівці» для формування першого добровольчого батальйону.

День добровольця встановлений згідно з рішенням Верховної Ради України від 17 січня 2017 року.

В Україні вперше відзначають День добровольця (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

В Україні вперше відзначають День добровольця (фотогалерея)

На майдані Незалежності відбулось урочисте шикування батальйону Нацгвардії України імені генерала Кульчицького. Перед тим бійці на алеї Небесної сотні вшанували пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні, поклавши квіти до меморіалу

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