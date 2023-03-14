Героїчні воїни, які «стануть українськими переможцями» – Зеленський привітав добровольців

Президент України Володимир Зеленський, вітаючи українських добровольців, заявив, що «Україна вдячна кожному і кожній, хто відчув, що час стати воїном».

«У минулому – люди різних професій із різним життєвим шляхом та історією. Зараз – героїчні воїни. І обов’язково настане час – стануть українськими переможцями. Українські добровольці, які за покликом серця стали на захист незалежності нашої держави і гідно боронять Україну разом з усіма бійцями наших сил оборони і безпеки. Україна пишається всіма, хто здобуває перемогу для нашої держави. Україна завжди пам’ятатиме всіх своїх героїв, які віддали життя за свободу. Слава українським добровольцям! Слава Україні!», – йдеться в повідомленні Зеленського у телеграмі.

14 березня відзначають День українського добровольця. Уперше українці відзначили цей день 14 березня 2017 року: саме цього дня 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон «Нові Петрівці» для формування першого добровольчого батальйону.

День добровольця встановлений згідно з рішенням Верховної Ради України від 17 січня 2017 року.