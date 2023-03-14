Уряд погодив звільнення голів Луганської, Одеської і Хмельницької ОВА

Кабінет міністрів України погодив звільнення голів Луганської, Одеської і Хмельницької обласних військових адміністрацій, повідомив у Telegram представник уряду у Верховні Раді Тарас Мельничук.

«Погоджено звільнення: Гайдая Сергія Володимировича з посади голови Луганської обласної державної адміністрації; Марченка Максима Михайловича з посади голови Одеської обласної державної адміністрації; Гамалія Сергія В’ячеславовича з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації», – написав Мельничук.

Раніше повідомлялося, що Сергія Гайдая, який керує Луганщиною з 2019 року, можуть призначити послом України у Казахстані. Сам він в ефірі Радіо Свобода не виключив, що може погодитися на посаду, якщо отримає відповідну пропозицію.