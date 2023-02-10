«Не буду сперечатися»: Гайдай про можливе призначення послом у Казахстані

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі Радіо Свобода не виключив, що може погодитися на посаду посла України в Казахстані, якщо отримає таку пропозицію.

«Якщо запропонують і президент скаже. Слухайте, зараз йде війна. Я як офіцер команди президента не буду сперечатися – я виконаю те, що мені доручено. Поки що ніяких документів немає. Я працюю до останнього дня і буду працювати, поки президент або щось не запропонує, або, можливо, кудись переведуть. Я не знаю», – сказав Гайдай.

Він визнав, що це «зовсім інший рівень роботи».

«Російські пропагандисти зараз говорять про те, що в Казахстані якісь знайшли «біолабораторії» і в них там починає активізуватися «нацизм», «фашизм» і так далі. Тобто все так само починається, як і в нас було», – зауважив Сергій Гайдай.

Про те, що Сергія Гайдая, який керує Луганщиною з 2019 року, можуть призначити послом України у Казахстані, раніше повідомило видання «Українська правда» з посиланням на власні джерела. Офіційних повідомлень про таке призначення не було.