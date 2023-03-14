Зеленський: у День добровольця вручив нагороди родичам Героїв України Мацієвського та Бобанича

Президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні 14 березня, що пережив «емоційний день».

«Мав честь вручити державні нагороди нашим воїнам, рідним наших воїнів на честь Дня українського добровольця. Мамі Героя України Олександра Мацієвського. Батьку й дружині Героя України Тараса Бобанича. Чоловікам і жінкам, які боронять нашу державу, ставши на її захист за покликом чистого українського серця. Сьогоднішніми указами відзначив 363 українських добровольців, 47 із них – посмертно», – вказав глава держави.

Зеленський відзначив, що «сотні тисяч наших людей після 24 лютого і ще з 2014 року стали українськими добровольцями та захищають Україну від російської агресії. Мільйони допомагають!»

14 березня відзначають День українського добровольця. Уперше українці відзначили цей день 14 березня 2017 року: саме цього дня 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон «Нові Петрівці» для формування першого добровольчого батальйону.

День добровольця встановлений згідно з рішенням Верховної Ради України від 17 січня 2017 року.