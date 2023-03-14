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«Нація добровольців – непереможна». Залужний привітав українців з Днем добровольця

«Відданість. Рішучість. І щире прагнення захищати Батьківщину. Щодня. Щосекунди. Українці демонструють всьому світу, що означає бути добровольцем» – Валерій Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав українців з Днем добровольця.

«Відданість. Рішучість. І щире прагнення захищати Батьківщину. Щодня. Щосекунди. Українці демонструють всьому світу, що означає бути добровольцем. Насамперед, у героїчних боях на передовій. У цілодобовій волонтерській праці. Допомогою в тилу. За покликом серця, заради перемоги. Ворог хоче нас зламати, але нація добровольців – непереможна. Сьогодні всі ми, як ніколи, згуртовані і боремося за свою незалежність», – написав він у фейсбуці.

14 березня відзначають День українського добровольця. Уперше українці відзначили цей день 14 березня 2017 року: саме цього дня 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон «Нові Петрівці» для формування першого добровольчого батальйону.

Бійці Української добровольчої армії (УДА) на передовій поблизу Бахмуту Донецької області, 11 березня 2023 року
Бійці Української добровольчої армії (УДА) на передовій поблизу Бахмуту Донецької області, 11 березня 2023 року

День добровольця встановлений згідно з рішенням Верховної Ради України від 17 січня 2017 року.

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