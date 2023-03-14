«Нація добровольців – непереможна». Залужний привітав українців з Днем добровольця

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав українців з Днем добровольця.

«Відданість. Рішучість. І щире прагнення захищати Батьківщину. Щодня. Щосекунди. Українці демонструють всьому світу, що означає бути добровольцем. Насамперед, у героїчних боях на передовій. У цілодобовій волонтерській праці. Допомогою в тилу. За покликом серця, заради перемоги. Ворог хоче нас зламати, але нація добровольців – непереможна. Сьогодні всі ми, як ніколи, згуртовані і боремося за свою незалежність», – написав він у фейсбуці.

14 березня відзначають День українського добровольця. Уперше українці відзначили цей день 14 березня 2017 року: саме цього дня 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон «Нові Петрівці» для формування першого добровольчого батальйону.

День добровольця встановлений згідно з рішенням Верховної Ради України від 17 січня 2017 року.